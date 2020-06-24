Ватажок бойовиків самопроголошеної "ДНР" Денис Пушилін звинуватив Україну в розв'язанні війни проти мирних жителів Донбасу

Як повідомляє портал "Диалог.иа", про це він написав на своєму Telegram-каналі, передає Politeka.net.

24 червня окупанти одночасно з Москвою провели в Донецьку військовий парад на честь Дня перемоги. Вони зігнали велика кількість людей в центр міста, незважаючи на загрозу китайського вірусу. Учасники і глядачі заходу, в більшості своїй, не дотримувалися санітарно-епідемічні норми безпеки: стояли без масок і дуже близько один до одного.

Денис Пушилін заявив, що Україна не зробила висновки після Другої світової війни і, нібито, сама почала конфлікт. Судячи за його словами, лідер терористів марить про своїй власній перемозі.

"Злочинна київська влада проігнорувала суворі уроки тієї війни і, взявши на озброєння націоналізм і радикалізм, збройний конфлікт розв'язала проти трудового Донбасу", - цинічно зазначив окупант. - "Ми ні на хвилину не припиняємо кувати свою власну перемогу. Сьогодні в ювілейному параді візьмуть участь ті, хто захищає нашу рідну землю, наближає заповітний день нашої перемоги. Вона неминуча".

Нагадаємо, що ватажок «ДНР» Пушилин вибухнув погрозами в сторону Зеленського: «Хочу застерегти...».

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