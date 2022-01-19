Французький актор Гаспар Ульєль, зірка фільму "Ганнібал: Сходження", госпіталізований після НП на гірськолижному курорті на півдні Франції.

Гаспар Ульєль отримав серйозні травми в результаті нещасного випадку на лижах, який стався у вівторок, 18 січня 2022 року, на гірськолижному курорті Розьєр (Савойя), пише Linternaute.

37-річний актор був знайдений без свідомості після зіткнення з іншим лижником на перехресті двох синіх трас. Артист отримав серйозні травми.

🔴 INFO BFMTV

L'acteur Gaspard Ulliel victime d'un accident de ski https://t.co/fhl1ejzZb6 pic.twitter.com/BwVRygRbEy — BFMTV (@BFMTV) January 19, 2022

Гаспар Ульєль на вертольоті доставлений і екстрено госпіталізований в університетську лікарню Гренобля. Актор отримав серйозну черепно-мозкову травму.

Прокуратура почала розслідування. Інший лижник госпіталізований не був.

Крім "Ганнібала: сходження «37-річний Гаспар Ульєль знявся в таких стрічках, як» Париж, я люблю тебе«,» це всього лише кінець світу«,» довгі заручини «і»помста бідняка". Він також грає в супергеройському серіалі студії Marvel» місячний лицар " з Оскаром Айзеком, вихід якого запланований в 2022 році.

L’acteur Gaspard Ulliel a été gravement blessé dans un accident de ski à La Rosière (Savoie)



Selon la gendarmerie, l’état de l’acteur était jugé sérieux mardi. Aucune source n’était en mesure de fournir des indications sur son état de santé mercredi. https://t.co/FiCeQm54Bj — Le Monde (@lemondefr) January 19, 2022

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