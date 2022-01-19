Гаспар Ульєль отримав серйозні травми в результаті нещасного випадку на лижах, який стався у вівторок, 18 січня 2022 року, на гірськолижному курорті Розьєр (Савойя), пише Linternaute.
37-річний актор був знайдений без свідомості після зіткнення з іншим лижником на перехресті двох синіх трас. Артист отримав серйозні травми.
Гаспар Ульєль на вертольоті доставлений і екстрено госпіталізований в університетську лікарню Гренобля. Актор отримав серйозну черепно-мозкову травму.
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Прокуратура почала розслідування. Інший лижник госпіталізований не був.
Крім "Ганнібала: сходження «37-річний Гаспар Ульєль знявся в таких стрічках, як» Париж, я люблю тебе«,» це всього лише кінець світу«,» довгі заручини «і»помста бідняка". Він також грає в супергеройському серіалі студії Marvel» місячний лицар " з Оскаром Айзеком, вихід якого запланований в 2022 році.
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