Окупанти в ніч на 17 січня запустили Україною дві балістичні ракети «Іскандер-М», а також атакували 50 ударними безпілотниками типу Shahed та дронами-імітаторами різних типів.

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, збити вдалося 33 ворожі БПЛА.

Ракети запускали з Ростовської області, безпілотники атакували з п'яти напрямків: Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ та Приморсько-Ахтарськ.

Станом на 9 ранку підтверджено збитки 33 «шахедів» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях.

Зафіксовано влучення ворожих ударних безпілотників до підприємств Одеської області.

Як повідомив голова ОВА Олег Кіпер, цілью росіян була припортова інфраструктура, через ворожу атаку пошкоджено фасади будівель та житлового будинку.

Внаслідок падіння збитих дроною пошкоджено будівлі установ, приватного підприємства та будинків Харківської, Черкаської та Київської областей.

За даними Київської ОВА, внаслідок атаки було поранено дитину, у хлопчика підозру на контузію та рвану рану стегна. Дитину госпіталізували до лікарні.

Дев'ять ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачено (без негативних наслідків), один БПЛА вийшов із повітряного простору України у напрямку Румунії.

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