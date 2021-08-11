Українська співачка Ані Лорак вразила фігуркою і моложавим видом

Як передає Politeka.net, 42-річна співачка після карантину активно зайнялася своєю фігурою. Прогрес артистки неймовірний - з кожним днем вона виглядає все більш спортивною і молодою.

На свіжому фото Лорак засвітилася в спортивному топі і широких джинсах, які підкреслили її прес з кубиками. Соковитості кадру додала засмагла шкіра артистки.

"Сьогодні ми стали на крок ближче до релізу довгоочікуваного альбому. Знімали #CoverStory, і вийшло просто😍❤️ Скоро все побачите самі...", - підписала фото зірка.

У коментарях шанувальники залишили масу відгуків. Вони стали захоплюватися фігурою співачки і обговорювати довгоочікуваний альбом.

"Я впевнена, що це буде шикарний альбом. Дуже чекаю!", "Вауу, красуня яка", "Як завжди на готово! Чекаємо, дуже-дуже", "дивлячись на вас, хочеться ставати краще", "Який прес", "Це Ані Лорак?! Або Надя Дорофєєва?»,- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Лорак вразила фігурою в міні-сукні з одних блискіток: фото красуні.

Раніше Politeka писала, що Ані Лорак засвітила свою "сестру" - блондинку: "моя найкраща...".

Також Politeka повідомляла, що Лорак в міні-сукні запалила на сцені з красенями в шкіряних костюмах.