Зірка вирішила нічого не приховувати

Українська співачка і екс-солістка групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва і її чоловік, співак Володимир Дантес, показали свій ранковий діалог

Відома артистка вирушила з чоловіком у подорож, передає Politeka.net. Співачка часто показує у своєму Instagram кадри спільного проведення часу.

Цього разу закохані їхали в машині, коли Надя вирішила "пограти" на нервах Володимира. Співачка знімала чоловіка, який сидів навпроти неї в чорному костюмі і кепці.

"Ну!",- вимовив співак, ніби закипаючи від злості, а потім посміхнувся.

"Що?",- поцікавилася Надя.

Далі пішов безглуздий діалог, в якому артистка кілька разів поцікавилася: "Ну що?", і у підсумку отримала відповідь: "Та хоч би що!".

"Володимир Дантес і наші ранкові діалоги", - підписала кадри співачка.

Зазначимо, подружжя відправилося разом на відпочинок до Греції.

Відомо, Володимир Дантес і Надя Дорофєєва познайомилися у 2011 році, а одружилися через чотири роки.

Співак закохався в артистку практично з першого погляду, і не подав знаку. Однак, коли він їхав у поїзді з Дорофєєвою після спільного концерту, зважився діяти.

Володимир відкрив двері в купе красуні і вимовив: "Надю, я одружуся з тобою", і пішов.

Пізніше у пари почалися стосунки і вона одружилася.

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