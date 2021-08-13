Українська співачка і екс-солістка групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва і її чоловік, співак Володимир Дантес, показали свій ранковий діалог
Відома артистка вирушила з чоловіком у подорож, передає Politeka.net. Співачка часто показує у своєму Instagram кадри спільного проведення часу.
Цього разу закохані їхали в машині, коли Надя вирішила "пограти" на нервах Володимира. Співачка знімала чоловіка, який сидів навпроти неї в чорному костюмі і кепці.
"Ну!",- вимовив співак, ніби закипаючи від злості, а потім посміхнувся.
"Що?",- поцікавилася Надя.
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Далі пішов безглуздий діалог, в якому артистка кілька разів поцікавилася: "Ну що?", і у підсумку отримала відповідь: "Та хоч би що!".
"Володимир Дантес і наші ранкові діалоги", - підписала кадри співачка.
Зазначимо, подружжя відправилося разом на відпочинок до Греції.
Відомо, Володимир Дантес і Надя Дорофєєва познайомилися у 2011 році, а одружилися через чотири роки.
Співак закохався в артистку практично з першого погляду, і не подав знаку. Однак, коли він їхав у поїзді з Дорофєєвою після спільного концерту, зважився діяти.
Володимир відкрив двері в купе красуні і вимовив: "Надю, я одружуся з тобою", і пішов.
Пізніше у пари почалися стосунки і вона одружилася.
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