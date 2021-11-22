Дружина відомого українського співака Віктора Павлика, Катерина Репяхова, розкрила нові подробиці про свою сім'ю і стосунки з родичами.

Як пише Politeka.net, 27-річна дружина 55-річного артиста активно веде свій блог в Instagram, в якому ділиться найдрібнішими подробицями про своє життя. Цього разу Катерина вирішила розповісти про свою сім'ю.

Раніше дівчина зізнавалася, що у неї складні стосунки з батьком, який не живе з її матір'ю. Також Катерина розповідала, що вона третя дитина в сім'ї. У новій публікації вона поділилася подробицями на цю тему.

"У мене є старші сестра і брат і я не уявляю життя без них. Моя сестра багато в чому вплинула на моє життя і на те, що я маю сьогодні. Моя старша сестра з самого дитинства була для мене прикладом, саме вона підказала мені переїжджати до Києва, вона багато чому мене навчила і показала своїм прикладом, яке може бути життя цікаве і насичене", - розповіла Репяхова.

Публікацію вона супроводила серією знімків зі своєю сестрою.

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