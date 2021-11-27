Відома співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, представила свій розкішний образ на шоу "Маска".

Настя Каменських є відомою українською артисткою. Як передає Politeka.net, співачка з 2017-го року веде сольну кар'єру під псевдонімом "NK". Також, вона є суддею на шоу "Маска".

Так, цього разу співачка опублікувала нові фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Настя Каменських постала на шоу "Маска" в розкішному образі. На ній шикарне чорне коктейльне плаття з пишними фетровими рукавами фіолетового кольору.

"Чекаю вас сьогодні о 21: 00, щоб знову із завмиранням серця дивитися виступи наших Масок! І вгадувати, хто ж під ними ховається



Ставте ♥️ якщо будете дивитися", - написала Настя Каменських.

Шанувальники співачки залишили безліч приємних коментарів: "Красуня", "Вау, круто виглядаєш", "Гарна сукня😍 дуже нагадує значка маски, і майже в колір", "Богиня", "Настя, ти як завжди красуня😍 я теж хочу бути як ти".

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