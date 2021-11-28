Популярна американська співачка, володарка семи премій "Греммі" Біллі Айлиш здивувала фанатів черговим перевтіленням в ефектну блондинку.
Як повідомляє Politeka.net, не так давно артистка осоромилася на червоній доріжці, засвітившись у вельми дивному образі. Вона з'явилася на заході в прозорому темному вбранні, який зістарив її на десяток років.
На свіжих фото 19-річна артистка виглядала набагато краще. Її колір волосся став більш благородним, а зовнішній вигляд вражав. Трохи змінилася і стрижка зірки. В руках дівчина тримала статуетку, яка додавала атмосферності фото.
У коментарях юній зірці залишили масу захоплених слів про її зовнішній вигляд.
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"Яке волосся", "подивися на себе, яка красива", "так красиво", "хороша робота", "Боже мій... Чудова", «нарешті ти змінила колір волосся», «зараз ти виглядаєш незрівнянно», «краща», "ти богиня",-пишуть користувачі Мережі.
Відзначимо, що Біллі Айліш є однією з найпопулярніших і найуспішніших молодих артисток сучасності.
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