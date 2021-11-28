Популярна американська співачка, володарка семи премій "Греммі" Біллі Айлиш здивувала фанатів черговим перевтіленням в ефектну блондинку.

Як повідомляє Politeka.net, не так давно артистка осоромилася на червоній доріжці, засвітившись у вельми дивному образі. Вона з'явилася на заході в прозорому темному вбранні, який зістарив її на десяток років.

На свіжих фото 19-річна артистка виглядала набагато краще. Її колір волосся став більш благородним, а зовнішній вигляд вражав. Трохи змінилася і стрижка зірки. В руках дівчина тримала статуетку, яка додавала атмосферності фото.

У коментарях юній зірці залишили масу захоплених слів про її зовнішній вигляд.

"Яке волосся", "подивися на себе, яка красива", "так красиво", "хороша робота", "Боже мій... Чудова", «нарешті ти змінила колір волосся», «зараз ти виглядаєш незрівнянно», «краща», "ти богиня",-пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що Біллі Айліш є однією з найпопулярніших і найуспішніших молодих артисток сучасності.

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