Харизматичний і веселий учасник кулінарного шоу "Майстер Шеф" Макс Самчук повеселив глядачів кумедним "перлом".

Як повідомляє Politeka.net, на сторінці кулінарного шоу" Майстер Шеф " в Instagram опублікували кумедний фотоколаж-мем, на якому показали веселий фрагмент одного з випусків програми.

Так, вгорі видно знімок судді "Майстер Шеф "Ектора Хіменеса-Браво і його коментар: "Максиме, дякую, що своїм омлетом повернули мене в теплі спогади, коли моя бабуся була поруч".

А внизу емоційний стоп-кадр з учасником Максимом Самчуком і його коментар у відповідь: "Я нова бабуся Ектора".

У підписі до публікації йдеться: "Обожнюємо перли від @max_romanoff_. Не пропусти новий випуск #МастерШеф вже цієї суботи о 22:00!". Користувачі тут же почали коментувати нову публікацію, відзначаючи, що теж цей момент їх здорово повеселив.

Нагадаємо, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" розкрив рецепт ідеального омлету за хвилину: "Легко і швидко".

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