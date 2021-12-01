Дружина популярного українського телеведучого, який веде телешоу "Маска" і "Співають всі", Володимира Остапчука - Христина Гірняк звернулася до українців після скандалу з чоловіком.

Як передає Politeka.net, Володимир Остапчук є відомим телеведучим популярних шоу "Маска" і "Співають всі". Минулого року у нього стався гучний розрив зі своєю дружиною Оленою Войченко, яка на цей час не дає йому бачитися з їхніми дітьми. Незабаром він одружився з іншою дівчиною - юристом Христиною Гірняк.

Так, цього разу Володимир Остапчук опублікував вибачення на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, у день пам'яті про жертв Голодомору Володимир Остапчук вів вечірку у Львові, і показав, як проводить її. На заході зібралося безліч блогерів. Українці порахували це неналежним.

"Друзі, хочу вибачитися за ті недоречні Сторізи 27 листопада, Де я працював ведучим, і які дали можливість скомпрометувати мене і мою позицію", — освідчитися Володимир Остапчук.

Його дружина-Христина Гірник прокоментувала публікацію і закликала українців бути не такими лицемірними.

"Я тобою пишаюся! і знаю який ти в душі! Шкода, що хайп який до тебе не має відношення, розцінили так.... Люди, давайте будемо добрішими та не такими лицемірними!", — звернулася Христина Гірник.

Раніше повідомлялося, Остапчук звернувся до українців після скандалу через вечірку в День пам'яті жертв голодоморів: "Я не можу..."

Також, ведучий шоу "Маска" Остапчук з пляшкою в руці викликав на відвертість: "Прийшов додому і розплакався"

Politeka розповідала, дружина ведучого "Маски" Остапчука "втекла" з міста і показала, як проводить час: "Так! Я з тих!"



