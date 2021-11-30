Відомий український гурт Go_A, що отримав велику популярність в Європі після своєї участі в "Євробаченні", поділився з шанувальниками сумною новиною щодо свого туру.

Як пише Politeka.net, нове звернення від музикантів з'явилося на їхній сторінці в Instagram. Так, колектив оголосив про перенесення своїх концертів в Європі.

"Друзі змушені повідомити, що наш тур в Бельгії та Нідерландах переноситься на 2022 рік у зв'язку з посиленням карантинних обмежень в Європі", - йдеться в повідомленні.

Артисти підкреслили, що куплені квитки залишаться дійсними, а якщо нові дати не підходять власникові квитка, він може звернутися до оператора.

"Спасибі всім, хто підтримує нас в ці складні часи і купує квитки на наші концерти – зробимо все можливе, щоб побачитися з вами знову якомога швидше!",- додали музиканти.

Шанувальники постаралися підтримати артистів.

"Трохи сумно, що чекати доведеться довго, але радий, що його не скасували. З нетерпінням чекаю зустрічі з вами в травні", "я такий щасливий, що концерт не скасували!", "Терпляче чекаємо Shum навесні", "ми продовжимо Вас чекати!",- пишуть зарубіжні шанувальники.

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Як повідомляла Politeka, солістка "Go_A" звела фанатів з розуму одним поглядом, образ вражає.

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