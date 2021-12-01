Сьогодні в Москві прощалися з легендарним поетом і співаком, народним артистом Росії Олександром Градським, в першому ряду сиділа вдова музиканта – 39-річна модель з Києва Марина Коташенко.

Як пише Politeka.net, Градський помер 28 листопада на 73-му році життя. Церемонія прощання з артистом пройшла в «Градський-хол» 1 грудня. У першому ряду сиділа вдова артиста, на якій він одружився незадовго до смерті.

Подробиці про шлюб Градського спливли вже після його смерті. Так, на сторінці woman_ru в Instagram повідомлялося, що за місяць до смерті співак одружився на актрисі і моделі Марині Коташенко, з якою до цього прожив без штампа в паспорті 17 років і виховував двох дітей. Зазначалося, що Градський вирішив узаконити Їхні стосунки лише після того, як серйозно захворів.

Марина Коташенко молодше співака на 35 років. Відомо, що вона родом з Києва, проте після школи переїхала до Москви. Со Градським вона випадково познайомилася на вулиці, коли їй було всього 19 років. Згодом вона стала четвертою за рахунком дружиною музиканта. Завдяки узаконеному шлюбу Коташенко тепер зможе законно претендувати на майно покійного чоловіка.

Відомо, що минулого року Градський задекларував 4,2 мільйона рублів (1,5 мільйона гривень). У артиста також була величезна квартира на Тверській вулиці Москви, що займала цілий поверх. За оцінками ріелторів, її вартість може скласти понад 200 мільйонів рублів (73,6 мільйона гривень).

У мережі відреагували на новину про одруження Градського.

"Це вона з ним жила ще й без шлюбу?", "Правильно все! Вона йому 2 дітей народила!", "Думала - внучка на фото", "Ця дівчина всю молодість віддала і двох дітей народила - все заслужено!", "Вже відчував відхід", "Земля йому пухом і вічна пам'ять", - пишуть люди.

Нагадаємо, обірвалося життя легендарного співака, мільйони фанатів сумують.

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