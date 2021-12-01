Позитиву, Надю Дорофєєву і Володимира Дантеса висміяли в новому номера на шоу «Ліга сміху», показавши, як відомі артисти можуть виглядати через кілька років.

Як пише Politeka.net, на YouTube-каналі проекту з'явився виступ команди "Моя Провінція «у фіналі 8-го сезону»Ліги Сміху". У ньому артисти вирішили показати, як» житуха потягала " українських знаменитостей.

У номері зіграв сам Олексій Завгородній (Позитив), який виконав роль самого себе в 2025 році.

Артист з'явився на сцені в пошарпаному вбранні і кепці, явно збираючись виступати в якості вуличного музиканта з гітарою. У цей момент на сцені з'являється "Надя Дорофєєва", яка за роки явно набрала у вазі.

На питання Позитив про те, що з нею сталося, "Надя" відповідає:

"Ла-ла-ла-ла ятрійню народила".

Потім до них приєднується "Дантес" з довгим волоссям, який розмовляє як стендап-комік. При цьому "Дорофєєва" обговорює своїх дітей і покупки на ринку.

"Та як вас життя потягало?",- не витримує Позитив.

"Та як-як Дантес уявив себе крутим стендапером і вбухав всі бабки туди", - відповіла йому "Надя".

Також в ході номера з'ясувалося, що їх продюсер Потап тепер оголошує станції в київському метро.

Сценка закінчилася тим, що Позитив умовив "Дорофєєву" знову виступати дуетом, проте цього разу його вирішили назвати "Время еще есть".

Українці бурхливо відреагували на виступ.

"Про волосся Дантеса просто істерика", "двері закриваються і митая голова – мило", "в 100 разів жарти про Дорофєєву, Потапа, Дантеса. Більше ж ні кого в світі немає", "частіше запрошуйте позитиву, він завжди запалює зал", - пишуть люди.

Нагадаємо, зірка "Ліги сміху" наочно показав, що у нього з Поляковою після поцілунку в губи.

Як повідомляла Politeka, чоловік Дорофєєвої Дантес в новому амплуа заговорив про кризу середнього віку.

Також Politeka писала, що у "Лізі сміху" попередили українців про цинічний обман, і це не жарт.