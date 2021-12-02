Відома модель і телеведуча Іванна Онуфрійчук, яка стала ведучою в новому сезоні "Танців з зірками" замість Тіни Кароль, поділилася несподіваним одкровенням.
Як повідомляє Politeka.net, Іванна Онуфрійчук написала емоційний пост на своїй сторінці в соцмережі.
«Проект @tanci1plus1 - це ♥ з першого ефіру! Три місяці пролетіли надзвичайно швидко. Минулої неділі я виходила з павільйону зі сльозами на очах. Усі учасники та команда стали особливою частинкою мого життя. Щонеділі ми з @gorbunovyuriy з радістю виходили в прямий ефір, аби зробити ваш недільний вечір справжнім, незабутнім святом! Поки що не уявляю свого життя без цього шоу, яскравих костюмів та криків підтримки у ґолдрумі», - написала ведуча.
Іванна Онуфрійчук розповіла про те, що стало для неї особливим викликом на проєкті.
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«Вести велике шоу після когось - дуже не просто і для мене був це додатковий виклик та мотивація!» - зізналася вона.
Нагадаємо, ведуча "Танців з зірками" Онуфрійчук чесно розповіла про роботу в прямому ефірі.
Як повідомляла Politeka, ведуча "Танців з зірками" і дружина мільйонера Онуфрійчук показала українцям, на що витрачає гроші.
Також Politeka писала, що ведуча "Танців з зірками" Онуфрійчук розкрила таємницю своїх двох весіль з мільйонером.