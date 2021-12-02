Кім Кардашьян - американська світська левиця, бізнесвумен і зірка реаліті-шоу, яка днями була визнана іконою стилю, здивувала новими кадрами.
Як пише Politeka.net, 41-річну знаменитість в рамках премії People's Choice Awards 2021 офіційно визнали іконою стилю за «чуйне почуття моди і трендів, Підприємницький успіх і одноосібне перетворення індустрії за допомогою інноваційного дизайну і унікального стилю».
У своєму новому пості на сторінці в Instagram Кім Кардашьян опублікувала фото, на якому постала в неймовірно привабливому вбранні. Вона позувала в обтягуючому чорному блискучому платті, яке ідеально підкреслило її фігуру і вигини.
Знімки захопили користувачів мережі.
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"Королева", "карколомна", "Прекрасна, як завжди", "Божественна", - пишуть в коментарях.
Разом з тим особливо уважні користувачі Мережі помітили дивні нюанси на знімках. Зокрема збентежила область пахв, яка виглядала занадто відретушованою.
"Знаєш, це нормально мати пахви, правда», - написали в коментарях.
Нагадаємо, що Кім Кардашьян в міні-купальнику виставила напоказ свої достоїнства: "що за кішечка?».
Раніше Politeka писала, що Кім Кардашьян в крихітному купальнику побешкетувала в джакузі:"Дорвалася".
A ще Politeka повідомляла, що Кім Кардашьян в білосніжному мікро-ТОПі зачарувала вигинами:»Ангел з небес".