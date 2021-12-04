Українська співачка Софія Ротару, незважаючи на тривожні чутки про своє здоров'я, вирушила-таки до Росії на зйомки ювілейної "Пісні року" і Блакитного вогника.

Кадри з 74-річною артисткою, що засвітилася на Мосфільмі, з'явилися на її фан-акаунтах в Instagram, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Так, Софія Михайлівна вбралася в просторе перламутрове плаття з золотим пояском, яке їй неймовірно личить. Цей наряд глядачі вже бачили на Ротару під час сочинської "Нової хвилі 2021".

"Нереальна! Шикарна! Незвичайно і божественно красива Софія Ротару ⚡ ️⚡⚡ ️ на зйомках Блакитного вогника ⚡️⚡ ⚡ ️1.12.2021", - йдеться в підписі до фото.

Ротару повинна виконати дві пісні: нову "Крижані дощі" і один зі старих хітів.

"😍 🙌 👏Немає слів....!"; "Королева!😍🔥"; "Та звичайно, це ні кому не секрет, що Софія красива, велика, шикарна... народна легенда. Улюблена співачка ❤️❤️❤️", - шанувальники артистки, схоже, в захваті.

Раніше з'явилися чутки, що Софія Ротару важко хвора. Користувачі розгледіли у неї тремор рук під час приватної вечірки в Берліні, кадри з якої просочилися в Мережу. Співачка виконувала свою знамениту "Червону руту", і при цьому у неї сильно тряслися руки.

Тижнем потому, Ротару налякала фанатів тремтячою головою. Зірку зняли в глядацькій залі на церемонії вручення нагород "Національна легенда України". Багато хто зробив припущення, що в неї може бути хвороба Паркінсона.

Нагадаємо, що нові кадри з Софією Ротару налякали фанатів, підозрюють хворобу: "ледве ходить і руки трясуться давно"

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