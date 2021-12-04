Прийомна дочка популярного артиста Потапа (Олексія Потапенка) і його колишньої дружини Ірини Горової - Наташа Горова засвітила нове татуювання.

Як передає Politeka.net, Наташа Горова є дочкою відомого продюсера і співзасновниці музичного центру "MOZGI Entertainment" Ірини Горової. Також дівчина відома як прийомна дочка популярного виконавця Потапа (Олексія Потапенко).

Так, на цей раз прийомна дочка Потапа опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Наташа Горова вирішила засвітити своє нове татуювання. Як відомо, вона себе представляє, як дівчину з 50 - ма татуюваннями, а на фото-51-а.

"Це що виходить, 51-а?", — розповівши Наташа Горова.

На фотографії вона засвітила відразу кілька татуювань зображених на кисті руки.

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