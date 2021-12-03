Популярна 52-річна співачка і актриса Дженніфер Лопес, яка оголосила про свої стосунки з Беном Аффлеком, продовжує епічно поялвяться на публіці в яскравих костюмах.

Дженіфер Лопес звикла до обожнювання публіки і масових компліментів на свою адресу, адже для своїх років вона не тільки молодо виглядає, але і вельми успішно розвиває кар'єру. Допомагає в цьому артистці також і її рішення створити косметичний бренд.

Таким чином, кожен раз перед камерами вона нагадує про те, що добре виглядає завдяки знанням секретів краси. Як можна помітити, нещодавно виконавиця з'явилася перед фотографами в трендовому червоній сукні і тут же привернула до себе увагу.

Обтягуючий наряд міді-довжини підкреслив її фігуру і приховав зайве (нерідко Лопес пригадують, що вона набрала зайвого в стегнах), а плащ в тон ідеально завершив простий лук. Каблуки, зручна зачіска і макіяж без акценту на губи теж омолодили зірку.

Нещодавно на прогулянці з дочкою Лопес змогла здивувати зовнішністю. Якщо її дочка вибрала класичний для підлітка наряд, то знаменитість відзначилася. Артистка одягла леопардовий костюм, що складається з лосин і маленького топа з довгим рукавом на замку.

На думку користувачів мережі, зірці є що показати і навіть на простій прогулянці вона буде в центрі уваги завдяки своїй впевненості.

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