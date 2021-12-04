55-річний український співак Віктор Павлік з'явився в компанії свого не менш відомого колеги, і помітив цікаву деталь у збігу імен.
Українські телеканали готують новорічні концерти, запрошуючи зірок шоу-бізнесу, пише Politeka.net. В одній з таких зйомок взяли участь відомі співаки Віктор Павлік і Павло Зібров.
Артисти поділилися спільним знімком у своїх акаунтах Instagram. Павло Зібров помітив цікаву деталь в імені з Віктором Павліком: "Два Павліка", - написав він.
Зазначимо, також Павло Зібров опублікував і інші фото зі зйомки новорічного концерту, на яких постав у чорному костюмі.
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"Я радий дарувати глядачам свої позитивні емоції та драйвовий настрій!", - підписав фото артист.
Публікація швидко зібрала багато лайків і коментарів, в основному у вигляді смайликів.
"Наш найкращий!🔥 😍 ", "Суперові", " Класні зйомки 😍 😍 вже чекаю свят, щоб подивитися новорічний концерт!) ", "Фотки – клас. 😍 Зарядилися на новорічний настрій 🥳🍾", "🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥", - написали користувачі Мережі.
Зазначимо, 2022 рік пройде під знаком блакитного водяного тигра. Новий рік рекомендується зустрічати в певних кольорах - бірюзовий, глибокий синій, чорний, блакитний та інші подібні.
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