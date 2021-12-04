Діти артистів Алли Пугачової і Максима Галкіна, які швидко стали зірками в соціальній мережі Instagram, порадували шанувальників зворушливим відео в новорічному стилі.
Цього разу Максим Галкін вирішив показати, не тільки те, як проводить час з дітьми, а й вміє з ними бути в різних ролях. Цього разу Галкін спеціально з Лізою і Гарріком влаштував зйомку в новорічному стилі для реклами.
«Що ми починаємо чекати з нетерпінням вже на початку грудня? Звичайно ж Новий рік-це наше улюблене сімейне свято, яке сповнене сюрпризів не тільки для дітей, але і для дорослих - не забувайте про це! А що може бути відмінним сюрпризом, як не Подарунки?"- пише Галкін під відео.
Шанувальники бурхливо відреагували, розкритикувавши рекламну продукцію:
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"У Максима такі красиві білі зуби, що здається, що відбілювання це ще одна чудова властивість ковбаси Черкізово !))); Які світлі діти ❤️; найкрасивіші і милі діти😍; діти диво 😍❤️; які красиві!!! 🔥 ❤ ; Ось і я думаю...Диво! Які вони позитивні і відкриті, тому що ви з ними правильно спілкуєтеся; Максим, тільки чесно, ви це їсте?😉 ; Цікаво, ви самі це їсте?!Скільки ж заплатили Максиму, щоб він змушував рекламувати цю штучну гидоту ? Краще що небудь корисне для дітей".
Як відомо, Ліза і Гаррі Галкіни стали в короткий термін популярні в мережі після того, як артисти почали публікувати кадри з ними. Галкін і Пугачова не раз розповідали, що дуже пишаються дітьми і тепер всіляко планують підтримувати з починання.
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