Українська поп-співачка і ведуча тревел-шоу "Орел і решка" продемонструвала приголомшливе почуття стилю в Сонячній Барселоні.

Як пише Politeka.net, молода співачка болівійського Походження Мішель Андраде домоглася неймовірних успіхів у шоу-бізнесі. Кар'єра дівчини стрімко йде вгору, вона дуже затребувана і зараз подорожує по світу в якості нової ведучої шоу " Орел&Решка. Земляни".

Андраде все частіше ділиться з шанувальниками яскравими знімками і несподіваними публікаціями в Instagram.

Так, у себе в фотоблозі Мішель розмістила фотографії, зроблені в Барселоні.

Дівчина володіє приголомшливим почуттям стилю - перед камерою вона з'явилася в чорних штанях і короткому топі.

На іншій фото, вона накинула на плечі куртку, задумливо дивлячись вдалину.

У підписі Мішель Андраде зізналася, що завжди із задоволенням повертається в Барселону.

"Скільки б країн не відвідала за весь цей час, повертатися в Барселону одне задоволення! А куди б ви хотіли зараз полетіти?",- написала вона.

Раньше Мішель Андраде натякнула на суму свого гонорару, яку вона отримує в "Орлі і Решка".

Так, за словами Мішель, кожен з ведучих отримує різний гонорар-все залежить від умов контракту. А ось на питання, яку приблизно суму отримує сама Андраде, чи в районі це 1-2 тисяч доларів за випуск, Мішель відповіла: "може бути, навіть і більше".

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