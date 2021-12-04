Українська поп-співачка і ведуча тревел-шоу "Орел і решка" продемонструвала приголомшливе почуття стилю в Сонячній Барселоні.
Як пише Politeka.net, молода співачка болівійського Походження Мішель Андраде домоглася неймовірних успіхів у шоу-бізнесі. Кар'єра дівчини стрімко йде вгору, вона дуже затребувана і зараз подорожує по світу в якості нової ведучої шоу " Орел&Решка. Земляни".
Андраде все частіше ділиться з шанувальниками яскравими знімками і несподіваними публікаціями в Instagram.
Так, у себе в фотоблозі Мішель розмістила фотографії, зроблені в Барселоні.
Дівчина володіє приголомшливим почуттям стилю - перед камерою вона з'явилася в чорних штанях і короткому топі.
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На іншій фото, вона накинула на плечі куртку, задумливо дивлячись вдалину.
У підписі Мішель Андраде зізналася, що завжди із задоволенням повертається в Барселону.
"Скільки б країн не відвідала за весь цей час, повертатися в Барселону одне задоволення! А куди б ви хотіли зараз полетіти?",- написала вона.
Раньше Мішель Андраде натякнула на суму свого гонорару, яку вона отримує в "Орлі і Решка".
Так, за словами Мішель, кожен з ведучих отримує різний гонорар-все залежить від умов контракту. А ось на питання, яку приблизно суму отримує сама Андраде, чи в районі це 1-2 тисяч доларів за випуск, Мішель відповіла: "може бути, навіть і більше".
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