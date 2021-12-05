Модель Белла Хадід показала, що один образ може цілком може поєднувати в собі агресивний принт, наївні прикраси, спокусливі елементи і макіяж.
Як повідомляє Politeka.net, Белла Хадід склала новий ультрамодний лук на основі стильних речей - надихаємося однією з найпопулярніших моделей сучасності, яка була названа найкрасивішою жінкою 2019 року.
У блозі фанатів моделі можна знайти нове фото, на якому вона позує в компанії бізнесмена Девіда Грутмана в Майамі.
Белла Хадід позує в картатій сорочці без рукавів, немов з 90-х, яка в цьому сезоні знову повернулася в гардероби модниць. Доповнили їх чорні коротенькі шортики, які підкреслили довгі стрункі ноги моделі.
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На ноги знаменитість взула масивні чорні чобітки, на яких зробила особливий акцент. При цьому вона виглядає гармонійно і спокусливо! Таким нарядом цілком можна надихнутися тим, хто любить зухвалі і сміливі аутфіти.
З аксесуарів Белла підібрала велике золоте кольє, а також годинник - вишукані прикраси створили незвичайний контраст зі спортивними речами.
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