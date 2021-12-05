Відома блогерка і дружина головного героя дев'ятого сезону проекту "Холостяк" Микити Добриніна Даша Квіткова вирішила публічно продемонструвати свої форми під час примірки нового одягу.

Заради популярності Квіткова рекламує найрізноманітніші товари і постійно виставляє рекламні ролики в Instagram. Цього разу Для цього Квіткова навіть одягалася на камеру, щоб показати чергові речі.

Зазвичай зараз Квіткова уникає обтягуючих костюмів, адже приховує зайву вагу під мішкуватим і безформним одягом, аби не було видно чогось зайвого. Однак заради залучення уваги цього разу вона вирішила одягатися на камеру.

Квіткова у тілесній білизні без збентеження продемонструвала фігуру і показала, як одягає спеціальний термокомплект чорного кольору. Причому коментувати вона нічого не стала, просто похвалилася обновками.

Раніше дружина Добриніна опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Даша Квіткова показує, як проходить фотосесія.

Дружина "Холостяка" лежить на підлозі в шикарному відкритому вбранні, в якому відмінно видно її пишні форми. Квіткова зізналася, що все ж бачить плюси в своїх зайвих 10 кілограмах, адже набрала за вагітність тридцять.

"Є, звичайно, великий плюс в гв і + 10 зайвих кг", - розповіла Даша Квіткова.

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