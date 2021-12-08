У мережі показали яскраві кадри з "таємною дружиною" і бек-вокалісткою відомого виконавця Олега Винника Таюне (Таїсія Сватко), вовчиці в захваті.

Як повідомляє Politeka.net, на фан-сторінці в Instagram, присвяченій співачці і бек-вокалістці Олега Винника Таюне, яку називають його "таємною дружиною", опублікували чарівні кадри. На знімках красуня весело посміхається і сміється зі сцени.

Як видно, на фотографіях Таюне відображена на сцені з мікрофоном, мабуть, під час виступів. І на всіх знімках вона посміхається або весело регоче, заряджаючи своїм оптимізмом всіх навколо.

У підписі до публікації написали: "А тепер не уявляю свого життя без вас і вашої посмішки. У коментарях до публікації користувачі почали обговорювати знімки Таюне: "Наша улюблена зірочка", "Тая. Сам. Красива жінка. Королева краси", "Будь щасливою завжди, як у казці", "Моя красуня", "Красуня", "Красива".

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