55-річна актриса театру і кіно Ольга Сумська записала нові сторіс, в яких не захотіла віддавати чужого Максика

Як пише Politeka.net, Ольга Сумська є актором театру і кіно, радуючи українців своєю грою майже 40 років. Не забуває зірка і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових сторіс Ольга показала себе і котика. Зірка записувала сторіс, звертаючись до фанатів.

"До нас випадково потрапив маленький красень, котик Андрійка і Насті Беднякових. Так, мій зайчик, ми зараз підемо віддамо. Не хочеться", - сказала Оля.

На другому сторіс вже кіт був з чоловіком Ольги-Віталієм.

"Віталька, ну що, він до тебе пригрівся? Моторчик включився", - сказала Оля, коли кіт замурчав.

На останньому сторіс малюка показали у всій красі крупним планом.

"Андрюша, Настя, ваш Максик пригрелся!",- написала Сумська, звертаючись до колеги - актора Андрія Беднякова і його дружини.

Нагадаємо, Ольга Сумська в стильному костюмі розцвіла поруч з Борисюком, вразивши моложавим виглядом

А ще Politeka писала, що 55-річна Сумська задивилася на австралійських красенів, поділившись спекотними фото

Також Politeka повідомляла, що 55-річна Сумська показала екстремальні забави з чоловіком і донькою



