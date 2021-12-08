55-річна актриса театру і кіно Ольга Сумська записала нові сторіс, в яких не захотіла віддавати чужого Максика
Як пише Politeka.net, Ольга Сумська є актором театру і кіно, радуючи українців своєю грою майже 40 років. Не забуває зірка і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На нових сторіс Ольга показала себе і котика. Зірка записувала сторіс, звертаючись до фанатів.
"До нас випадково потрапив маленький красень, котик Андрійка і Насті Беднякових. Так, мій зайчик, ми зараз підемо віддамо. Не хочеться", - сказала Оля.
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На другому сторіс вже кіт був з чоловіком Ольги-Віталієм.
"Віталька, ну що, він до тебе пригрівся? Моторчик включився", - сказала Оля, коли кіт замурчав.
На останньому сторіс малюка показали у всій красі крупним планом.
"Андрюша, Настя, ваш Максик пригрелся!",- написала Сумська, звертаючись до колеги - актора Андрія Беднякова і його дружини.
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