31-річний відомий блогер, психолог Роман Свечкоренко після участі в шоу "Холостяка" вирішив не мовчати після фіналу і висловив все, що думає.
Роман Свечкоренко покинув шоу "Холостячка" з умовою, що розлучиться з дружиною і повернеться, передає Politeka.net. Однак психолог з'явився у фінальній серії шоу, показавши документ про те, що не завершив процедуру розлучення.
Блогера зустріли здивовані учасники, але вони не змогли приховати своєї посмішки - саме ці кадри Роман Свечкоренко розмістив у своєму Instagram. У новому пості психолог висловив все, що думає про учасників. За його словами, він дуже радий, що познайомився з хорошими людьми на проекті.
"Так вже історично склалося, що в холостячку набрали крутих, адекватних і цікавих людей... Хлопці, які не дійшли до цієї церемонії вручення троянд, вас це теж стосується. Кожного з вас поважаю і ціную", - написав Роман Свечкоренко.
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За дві години публікація зібрала понад 10 тисяч лайків і багато коментарів.
"Взаємно🙌 🏻 дякую за душевні розмови 🤜🏻🤛🏻💪🏻🔥", "найкращі учасники були в цьому сезоні Холостячки!!! Будемо сумувати за вами", " згодна🔥 🔥 🔥пацани кращі 👏 👏 👏 👏 особливо в цьому сезоні😍", - написали користувачі мережі.
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