Американська світська левиця, бізнесвумен і зірка реаліті-шоу Кім Кардашьян, яка не соромиться влаштовувати різні експерименти із зовнішністю, в цей раз вибрала досить оригінальний наряд.

Кім вирішила зацікавити новим образом в дизайнерському вбранні яскраво-рожевого кольору. Причому оскільки вона вже розведена, часто її фото з чоловіками викликають бурхливу реакцію.

Сама Кардашьян вже навіть встигла знайти собі молодого чоловіка і тепер не розповідає про особисте життя після того, як припинила бачитися з Каньє. Модель не сидить на місці в цілому, вона ще зайнялася новою колекцією одягу і стала представляти інші бренди.

Наприклад, в новому костюмі вона здивувала дещо незграбним виглядом:

"Мій друг гравець 🐶 » - пише Кім під кадром.

"Найкращий!; 1-й, щоб прокоментувати; велика пантера; ви схожі на фламінго; як головна прикраса😍 🙌 🔥; lol😂; Нью-Йорк по вам плаче; можна не грати️❤️; у тебе є секрет? 😈 😈 ; а раніше була пантерою🔮; принцесса принцеса в рожевому❤️".

Довгий час Кім приділяла всю увагу новій колекції своєї білизни, над якою працювала спеціально до свят. У мережі модель не так часто зараз показує кадри з дому або роботи.

Проте на сторінках фотографів і компаній, з якими співпрацює Кім, часто з'являються цікаві кадри. В Instagram цього разу Кардашьян блиснула цікавим пляжним луком.

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