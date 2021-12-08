Надя Дорофєєва показала з чоловіком Володимиром Дантесом образи для тематичної вечірки і розповіла про біду.

Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва не тільки популярна співачка, але і успішний блогер. Зірка активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим. Цього разу Надя показала свій і Володимира костюм для тематичної вечірки.

"Від тематичної вечірки до струсу мозку

Ми вперше на тематичній вечірці, і найголовніше — з якого приводу... День народження нашої геніальної @tanumuino . Ми заздалегідь забили дати в календарі, щоб точно прилетіти і привітати.

Ось ми в Одесі) Наш обід складався з двох коктейлів, різотто, шматка м'яса і здорового сну після...)

Ну а потім ми рвонули на грим, вбралися, іржали один над одним і постійно виправдовувалися перед таксистом чому ми так виглядаємо.

Ну а далі сам день народження)

@tanumuino в приголомшливому вбранні, зал весь прикрашений, супер стіл, класна музика і компанія. Було супер весело. У Вови, наприклад, від танців лопнули його шкіряні штани, причому так, що права штанина від ширінки вирішила відокремитися. Виглядало це дуже смішно. О 1:30 ми вже лягли спати.

А з цього місця історія розділиться на Вова і Надя:

Вова:

О 8:30 ранку я вирішив встати в туалет.

Забігаючи наперед, скажу що після гулянок рекомендую робити це сидячи)

Відкриваю очі-чомусь плаче Надя, я весь мокрий, і все це заважає мені спокійненько заснути, як і якась величезна шишка на потилиці…

Надя:

О 8: 30 мене будить сильний гуркіт, я схоплюю — Вови поруч немає. Забігаю в туалет і бачу його, лежачого без свідомості на кахлі. Я кинулася його приводити до тями, але він лише тихенько стогнав.

Я поливала його водою, била по щоках, намагалася підняти і в якийсь момент він просто завмер і перестав видавати звуки. Тут я навіть не хочу описувати про що я думала…

Треба було терміново викликати швидку, а я впала в ступор. В голові було 911 і 937 99 92-загалом все що завгодно крім 103

І як тільки я згадала, і почала дзвонити — Вова встав і просто пройшов повз мене і ліг в ліжко.

Вова:

Надя не могла заспокоїтися, тим самим заважала мені заснути, як і нудота, яка з'являлася кожен раз, коли я повертався.

Загалом в лікарні нам сказали, що у Вови струс середньої тяжкості. Лікарі були хороші, як і вечірка.

Таня, з днем народження ще раз чекаємо запрошення на наступний рік)))

І до речі, очі після вечірки досі нафарбовані", - написала історію Надя.

Фанати поставили десятки тисяч лайків і написали коментарі:

"Ох і справи, тримайтеся, лікуйтеся і, головне, очі не змивати", "звучить, як фанфік, ахаха", "мені однієї Дантес нагадав Доміано", " Вибачте, але я прочитав це раз десять. І так і не зрозумів чому впав Вова? просто звалився?".

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