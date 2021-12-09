32-річний бізнесмен Алекс Топольський, герой нового сезону "Холостяк", привернув увагу новим знімком біля багаття - перші шанувальниці стали жартувати і робити компліменти.

Бізнесмен Алекс Топольський 10 років тому переїхав Майамі, де побудував успішний бізнес, пов'язаний з нерухомістю, передає Politeka.net. Однак хлопець так і не зміг знайти справжнє кохання, саме тому він вирішив взяти участь у шоу "Холостяк".

Місяць тому стало відомо про нового героя проекту, і популярність того в соцмережах стала зростати. Зараз на сторінку бізнесмена підписані понад 20 тисяч користувачів мережі.

Макс Топольський регулярно публікує цікаві фото в Instagram. Зокрема, на новому фото хлопець позував біля запаленого каміна в модному образі.

"Смажу ранковий маршмеллоу👌", - написав автор поста.

За три години публікація зібрала майже 1000 лайків і багато коментарів.

"Я думала, когось із дівчат... Не "МайстерШеф" ж адже знімаєте 🤪 жарт...) залишилося зварити какао", "Классс😍", "і чому я не маршмеллоу😢", " тепла, я б навіть сказала гаряча кімната для приготування такої шикарної страви. 😍 ", "Мені потрібен маленький шматочок зефіру 😂", - жартували і робили компліменти користувачі Мережі.

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