32-річний бізнесмен Алекс Топольський, герой нового сезону "Холостяк", привернув увагу новим знімком біля багаття - перші шанувальниці стали жартувати і робити компліменти.
Бізнесмен Алекс Топольський 10 років тому переїхав Майамі, де побудував успішний бізнес, пов'язаний з нерухомістю, передає Politeka.net. Однак хлопець так і не зміг знайти справжнє кохання, саме тому він вирішив взяти участь у шоу "Холостяк".
Місяць тому стало відомо про нового героя проекту, і популярність того в соцмережах стала зростати. Зараз на сторінку бізнесмена підписані понад 20 тисяч користувачів мережі.
Макс Топольський регулярно публікує цікаві фото в Instagram. Зокрема, на новому фото хлопець позував біля запаленого каміна в модному образі.
Гастролююча по Росії Loboda несподівано отримала українську нагороду: "Всі аж повистрибували"
Дікусара, Монатіка, Jerry Heil та інших зірок потрясло нещастя з Дантесом: "Треба було терміново викликати швидку"
Переможниця "Холостяка" Ганна Богдан полонила фігурою в маленькому купальнику: кадри з відпустки
Остапчук показав, що стало з 16-річним переможцем "Співають всі": "Це ще раз доводить..."
"Холостячка" Огневич пояснила, чому вибрала саме Задворного: "Після того, як вимкнули камери..."
"Смажу ранковий маршмеллоу👌", - написав автор поста.
За три години публікація зібрала майже 1000 лайків і багато коментарів.
"Я думала, когось із дівчат... Не "МайстерШеф" ж адже знімаєте 🤪 жарт...) залишилося зварити какао", "Классс😍", "і чому я не маршмеллоу😢", " тепла, я б навіть сказала гаряча кімната для приготування такої шикарної страви. 😍 ", "Мені потрібен маленький шматочок зефіру 😂", - жартували і робили компліменти користувачі Мережі.
Раніше повідомлялося, "Холостяк" Топольський блиснув біцепсами під пальмами
Також, новий "Холостяк" Топольський блиснув біцепсами під пальмами
Politeka розповідала, що новий "Холостяк" Топольський в розстебнутій сорочці напросився на компліменти українок