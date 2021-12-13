Відома співачка Тіна Кароль, яка любить приміряти на сцені унікальні і дорогі вбрання найвідоміших дизайнерів, знову здивувала фанатів новою фотосесією в одному боді.

Тіна Кароль цього року всіляко демонструвала, що більше не виступатиме в одноманітних образах, не приховуватиме фігуру і відступає від стилю скромниці. Зірку все частіше можна побачити в боді, маленьких сукнях, міні-спідницях і шкіряних лосинах.

Цього разу в шкіряному боді і нових колготках вона виділилася з нового боку, адже вирішила показати своє творіння.

"Увага, увага! Нахабно Зведи з розуму кожного в колготках "Красиво", - заявляє Кароль під постом, демонструючи свої нові колготки. Така розробка у зірки не перша, адже раніше вона випустила колготки «Скандал», який швидко стали розкуповувати фанати Кароль.

Шанувальники почали коментувати:

"4 фоткааааа! Я в любові 💔; Мені це терміново потрібно🥲; тут одні колготки – вже ціле мистецтво 😍💔; Ура🔥🎊 Які гарні❤; Мама кішка🔥💍; Wowwwwww яка леді 😍; Вау як жарко 🔥; Неймовірна😍; От вміє Тіна себе піднести 😍, не у всіх виходить, а тут просто супер 🔥 ніякої скромності👏; Ваауу Тіна ,не перестаєш дивувати 😍🔥; этеншн, дійсно красиво 🤤».

Раніше відома українська співачка Тіна Кароль викликала фурор, з'явившись на публіці в розкішному вбранні за 48 тисяч гривень.

Як видно, Тіна позує в довгій темній сукні на тонких бретельках, яка ідеально лягла по фігурі, підкреслюючи талію і декольте. Відзначимо, що в соцмережі вказали, що вартість наряду Тіни становить 1915,00 фунтів стерлінгів, що в перекладі на гривні приблизно 48 тисяч.

Нагадавши, Кароль повернулася до звичного образу, порадувавши українців:"фірмова фішечка".

Як повідомляла Politeka, Кароль опустила лямки короткої сукні і показала, як правильно спокушати: кадри.

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