Меган Маркл і принц Гаррі вперше показали свою сім'ю в повному складі з двома дітьми.

Меган Маркл і принц Гаррі представили свою різдвяну листівку, на якій зображені з сином Арчі і донькою Лілібет Діану, зовнішність якої раніше приховували, писати Politeka.net.

Для зйомки принц Гаррі вибрав блакитну сорочку, а Меган Маркл - темно-синю водолазку. Арчі одягли в джинси і білу сорочку, а Лілі, яка з'явилася на світ в червні цього року - в білі шорти-пуфи і блузку.

Фото викликало бурхливу реакцію в мережі. Публіку здивувало, наскільки діти схожі на принца Гаррі.

"Обожнюю цю сімейку", "справжні, не награні емоції", "які вони класні", "вони такі милі", "Рижулька-красотулька", "блін, от гени сильні у нього а))) чудове фото", "Руді😊 все в тата", "вони прекрасні в своєму щасті", "Лілібет росте новий Головнокомандувач, другий палець на нозі вказує на це", - пишуть в мережі.

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