Як передає Politeka.net, в Instagram у Мурата Налчаджиоглу з'явилося фото, на якому він постав у чорному оксамитовому костюмі. Особливу увагу привернули брови чоловіка. Виглядав він дуже стильно та мужньо.
"Happy New Year. З самими душевними щирими побажаннями вітаю Вас з Новим роком, висловлюю вдячність і подяку за ваш внесок у розвиток нашої спільної справи! Нехай черговий рік стане новим етапом в житті, неповторним і наповненим тільки приємними емоціями і незабутніми моментами! Нехай друзі і близькі люди оточують вас, нехай яскравий вогонь тепла і любові не згасає в ваших серцях, а здоров'я і успіх супроводжують вас весь рік!",- звернувся Мурат до своїх колег.
У коментарях чоловікові залишили кілька теплих відгуків. Шанувальники стали обговорювати його зовнішній вигляд.
"Дуже гарний чоловік", "який красень", "неймовірний", "І вас з Новим роком!",- пишуть користувачі Мережі.
Орбакайте пропхала 9-річну внучку Пугачової на шоу: "Як колись Христина з Аллою..."
"Він був зовсім не мій": дружина продюсера Квартал 95 розповіла про кошмари, пережиті у 2021-му
"Холостячка" Злата Огневич після розставання з Задворним здивувала зізнанням: "Це найкращий..."
Сумська біля ялинки покрасувалася з новою зачіскою, яка її дуже молодить: Зібров відреагував
Дружина "Холостяка" Добриніна вперше показала обличчя без пластирів після операції: "Скажу чесно..."
Нагадаємо, що Ані Лорак з донькою розповіла про сімейне свято: "сьогодні виповнився рік...".
Як повідомляла Politeka, у колишнього чоловіка Лорак з'явиться ще одна дитина:"на маму схожа".
Також Politeka писала, що Мурат Налчаджіоглу вразив розв'язною поведінкою з нареченою.