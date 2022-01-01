Як передає Politeka.net, в Instagram у Мурата Налчаджиоглу з'явилося фото, на якому він постав у чорному оксамитовому костюмі. Особливу увагу привернули брови чоловіка. Виглядав він дуже стильно та мужньо.

"Happy New Year. З самими душевними щирими побажаннями вітаю Вас з Новим роком, висловлюю вдячність і подяку за ваш внесок у розвиток нашої спільної справи! Нехай черговий рік стане новим етапом в житті, неповторним і наповненим тільки приємними емоціями і незабутніми моментами! Нехай друзі і близькі люди оточують вас, нехай яскравий вогонь тепла і любові не згасає в ваших серцях, а здоров'я і успіх супроводжують вас весь рік!",- звернувся Мурат до своїх колег.

У коментарях чоловікові залишили кілька теплих відгуків. Шанувальники стали обговорювати його зовнішній вигляд.

"Дуже гарний чоловік", "який красень", "неймовірний", "І вас з Новим роком!",- пишуть користувачі Мережі.

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