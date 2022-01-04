Як пише Politeka.net, співачка поділилася кадрами примірки сукні у своєму Instagram.

Як відомо, Мейхер не тільки співає на сцені і знімається в кіно, але ще і займається випуском власної лінії одягу. Для неї співачка створює жіночні вбрання з незмінною ноткою індивідуальності.

На нових кадрах Мейхер продемонструвала один зі своїх нарядів. На ній була довга сіра сукня з шовку. Вільний наряд ефектно спадав хвилями, роблячи образ співачки більш грайливим. Цьому також сприяли відкриті плечі виконавиці і руде боа, яке вона накинула зверху.

На відео Мейхер кокетливо крутилася перед камерою, демонструючи образ з усіх боків.

"Майбутнє належить тим, хто вірить в красу своїх мрій", - підписала кадри співачка.

Її шанувальники не змогли пройти повз.

"Майбутнє належить тим, хто вибирає себе. Якраз сьогодні про це писала", "красуня", "Богиня краси", "я б сказав, що майбутнє належить тим, хто вірить в реальність своєї мрії) але можна і в красу", - пишуть люди.

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