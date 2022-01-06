Як повідомляє Politeka.net, популярний український виконавець MELOVIN в інтерв'ю ютуб-каналу dorotye зізнався про свої плани переїхати в Америку. Однак, як виявилося, здійснити цю мрію артисту завадила пандемія коронавірусу.

За словами Кості, він продовжує планувати переїзд, причому повністю, а не просто подивитися і побачити, як там все влаштовано в шоубізнесі. Водночас артист зазначає, що дуже любить Україну і пишається своєю країною.

"Через ковід. Але так, це в планах. Я дуже сильно хочу. Я б хотів переїхати, тому що... Мені так прикро, навіть самому собі про це говорити. Тому я люблю Україну дуже, прям пишаюся Україною дуже. Просто, ми так багато можемо, і так мало робимо, і так багато нам всього заважає іноді. Для мене українці і наша нація, ті хто працюють в шоубізнесі, я ось за свою тему кажу, дайте більше фінансування і просто з нас будуть брати приклад в Америці і в Європі", - поділився своїми думками MELOVIN.

Нагадаємо, MELOVIN назвав ім'я дівчини, в яку закоханий після Танців з зірками: "Можу багато про неї говорити".

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