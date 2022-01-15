У Мережі спливли архівні кадри юної Анджеліни Джолі з її батьком, користувачі тут же відзначили, як дочка актриси схожа на дідуся.

Як повідомляє Politeka.net, на одній з фан-сторінок в Instagram, присвяченій голлівудській актрисі Анджеліні Джолі, опублікували чарівні архівні фото молодої красуні з її батьком. У мережі відразу помітили, що дочка актриси Шайло дуже схожа на свого дідуся Джона Войта.

На знімках ще зовсім юна Анджеліна зображена на прогулянці зі своїм батьком, вони виглядає дуже мило, позую фотографу і посміхаються в камеру. Видно, що між батьком і донькою присутня теплота.

У коментарях користувачі почали бурхливо обговорювати фото молодої Джолі з батьком: "Красиві фотографії", "Дуже мило", "Красиві", "Анджеліні пощастило отримати гени мами, а не тата", "Шайло копія свого дідуся", "Шайло посміхається, як її дідусь", "Шайло, як дідусь", "це Анджеліна, а не Шайло", "Шайло схожа на неї", "Шайло так схожа на свого дідуся", "Милі тато і дочка", "Красива, завжди красива", "Анджеліна дійсно красуня".

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