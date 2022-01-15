Український співак Віктор Павлік, який нещодавно одружився вчетверте, відправився з коханою, маленьким сином і тещею на гірсько-лижний курорт в Буковель.

Після декількох тижнів відпочинку з сім'єю 56-річному Павліку, мабуть, захотілося чогось іншого. Артист залишив у номері жінок і сина, а сам відправився з другом дитинства кататися на лижах. Кадри прощання з чоловіком 27-річна Катя Репяхова опублікувала в своїх "сторіз" в Instagram, передає Рoliteka.net.

"Чоловік на лижі без мене) приїхав його друг в Буковель, йдуть разом", - повідомила дівчина.

"Сам - без ансамблю, - вже біля дверей відгукнувся Павлік, в лижному костюмі і горнятком кави, - З другом дитинства мого Сергієм. Прощавай, мала, тримайся".

Репяхова поділилася планами на день, поки чоловік в "самоволці".

"А я поки валяюся, відпочиваю, Мішенька спить... Віктор Франкович приїде з лиж, ми поїдемо з мамою на оглядовий підйомник. А ще ми завтра відїзджаємо, потрібно по-тихеньку збиратися", - повідомила дружина Павліка.

До цього Репяхова примудрилася застудитися у відпустці. Причому захворіла й дитина. Пару днів в ліжку, і від хвороби залишилися тільки спогади. Квтя розповідала про це в соцмережі.

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