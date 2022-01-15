Радіоведучий і гуморист Андрій Рибак, який був одним з фіналістів шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною, пожартував над своєю дівчиною.

Як повідомляє Politeka.net, під час участі в шоу Андрій Рибак зізнався Ксенії Мішиній, що вдома у нього залишилася дівчина, до якої він був небайдужий. Виявилося, що чоловік пообіцяв цій дівчині, що не закохається в актрису і піде з проекту до фіналу. Участь у шоу він розглядав як роботу.

Після проекту виявилося, що Андрій Рибак продовжив стосунки з дівчиною на ім'я Аліна, про яку розповідав. Більш того, поки Мішина ще зустрічалася з Олександром Еллертом, вони ходили на парні побачення.

У свіжому пості в Instagram Рибак хлестко пожартував над Аліною. Він розповідав їй якусь нісенітницю і запевняв, що любить її за те, що вона завжди готова його вислухати. В кінці відео виявилося, що Аліна спить.

"Ідеальні стосунки", - підписав відео чоловік.

Нагадаємо, що Рибак повернувся з Дубая і показав довгоочікувану зустріч: "не бачилися тиждень".

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