52-річна співачка і актриса Дженніфер Лопес почала активно проводити час з дітьми після того, як повернулася після зйомок в іншому місті.

Голлівудська актриса і популярна співачка Дженніфер Лопес звикла до уваги публіки, причому вона не приховує, що їй лестять компліменти. Але вона підкреслює, що всі її форми натуральні і обличчя вона не коле уколами краси, тому хейтерам немає сенсу розглядати її зблизька.

Нерідко під фото Лопес в Instagram можна побачити такі коментарі, тому себе без макіяжу вона фактично не показує, за винятком спеціальних роликів про свою косметику.

Цього разу артистку помітили на прогулянці з дочкою, з якою вона вирушила по магазинах. Як можна помітити Емма помітно підросла, але бунтарський стиль в одязі нітрохи не змінила.

А ось Лопес відзначилася незвичайним вибором спідниці з оригінальним дизайном і топом з укороченим низом.

Найчастіше зараз Лопес виступає в костюмах з вирізами на стегнах і глибокими декольте, які ледь прикривають достоїнства. Робить це зірка для того, щоб довести: вона виглядає все так само молодо, як і раніше.

Примітно, що нещодавно на фан-акаунтах захопилися тим, як просто і природно раніше виглядала Дженніфер з мінімумом косметики і в простих шортах з мокрою сорочкою. Як можна помітити, зірка дійсно за двадцять років практично не змінилася.

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