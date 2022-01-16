Як повідомляє Politeka.net, колишня учасниця шоу "Холостяк" з Михайлом Заливако Юлія Бельченко прославилася завдяки скандальній поведінці на проекті, а також фінальному випуску. Тоді вона програла іншій учасниці, але це не завадило їй отримати власну "армію" фанатів.

Вчора Юлія вирішила відправитися на відпочинок до Львова разом з колишньою суперницею на шоу» Холостяк", з якою подружилася і навіть не раз відпочивала раніше разом. Так, Надін і Юлія влаштували собі насичені вихідні, прогулялися по пам'ятних місцях, магазинах і розповіли про незручні ситуації.

Про забуті речі і навіть білизну в примірювальній дівчата висловилися на вулиці, під час прогулянки. Після вони відпочивали біля басейну в готелі і поспішили покрасуватися фігурами: «морква і салатик» - назвали вони себе через колір купальників.

До цього Юлія зацікавила відео з екс-учасницею "Холостяка" Надін, яка вибула з шоу задовго до фіналу, проте встигла подружитися з дівчиною і навіть не раз відпочивала разом з нею.

"Літак реально стрімкий, сподіваюся ми долетимо. Надін каже, що літак схожий на маршрутку, що їде на Чернівці» - посміялася «Зайчик» над літаком, в якому летіла до Львова. Після вона з Надін також показала солодкий перекус, який їм дали під час обслуговування.

Нагадавши, Юля "Зайка" після "Холостяка" "поплакалася"через переїзд:" закінчилася моя лухарі життя".

Як повідомляла Politeka, Юля "Зайка" з "Холостяка" чесно висловилася про сором і клейму "поганої дівчинки": "це дійсно недолік або...".

Також Politeka писала, що Екс-учасниця "Холостяка" Юля "Зайка" зажадала кільце за 2 млн. гривень: "одружуєшся на мені?".