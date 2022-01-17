Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram 40-річний український артист, продюсер, телеведучий, режисер Олексій Потапенко (виступає під псевдонімом Потап) часто ділиться із шанувальниками особистими світлинами та відео.
Цього разу Потап вирішив показати шанувальникам фото зі своєю дружиною, 34-річною співачкою Настею Каменських. Як відомо, пара відпочиває у Мексиці. На фото Потап та Настя, які лежали у халатах в номері, прижалися один до одного. У сторіс Каменських розповіла, що тоді йшов дощ і вони провели день в готелі.
"А дощ не капав на нашу couple", - написав Потап.
Екс-чоловік Лорак жорстко і з матом визвірився через зауваження його нареченій: фото, яке стало причиною
Анджеліна Джолі з новим кольором волосся здивувала помолоділим виглядом: "Яка сильна дама"
Маленькі діти розбилися в ДТП на українській трасі, їх довелося вирізати з авто: з'явилися фото
Зупинилося серце легенди світу моди, подробиці трагедії: «Раптово стало гірше...»
Мірзоян, який пішов з сім'ї заради Тоні Матвієнко, звернувся до єдиної дочки: "Я лише хотів..."
Шанувальники написали багато коментарів.
"Котики…", "Такі класні🥰", "Сильно мило 🥺💔", "Все просто, чисто і відверто, любимо вас❤️❤️❤️", "Яке чудо чоловік та дружина. Обожнюю вас, ви найкращі🔥🔥🔥", "Потап втомився чи розімлів біля своєї красуні?", "Потап,як вовчик біля лисички)))", - написали в мережі.
Зауважимо, що на відпочинку Потап вирішив не голитися і відпустив собі сиву бороду.
Раніше Politeka повідомляла, що Настя Каменських в бікіні з мотузочками влаштувала спекотні танці на пляжі: ефектні кадри.
Нагадаємо, що Потап з Каменських в халатах сховалися від дощу, притулившись один до одного: "Розімлів біля своєї красуні".
Також Politeka писала, що Каменських збентежила незручним виглядом в маленькому купальнику: "Ну дуже великий низ".