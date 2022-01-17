Відомий український репер та продюсер Олексій Потапенко (Потап), який полетів на відпочинок зі своєю дружиною, співачкою Настею Каменських, поділився новою світлиною.

Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram 40-річний український артист, продюсер, телеведучий, режисер Олексій Потапенко (виступає під псевдонімом Потап) часто ділиться із шанувальниками особистими світлинами та відео.

Цього разу Потап вирішив показати шанувальникам фото зі своєю дружиною, 34-річною співачкою Настею Каменських. Як відомо, пара відпочиває у Мексиці. На фото Потап та Настя, які лежали у халатах в номері, прижалися один до одного. У сторіс Каменських розповіла, що тоді йшов дощ і вони провели день в готелі.

"А дощ не капав на нашу couple", - написав Потап.

Шанувальники написали багато коментарів.

"Котики…", "Такі класні🥰", "Сильно мило 🥺💔", "Все просто, чисто і відверто, любимо вас❤️❤️❤️", "Яке чудо чоловік та дружина. Обожнюю вас, ви найкращі🔥🔥🔥", "Потап втомився чи розімлів біля своєї красуні?", "Потап,як вовчик біля лисички)))", - написали в мережі.

Зауважимо, що на відпочинку Потап вирішив не голитися і відпустив собі сиву бороду.

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Нагадаємо, що Потап з Каменських в халатах сховалися від дощу, притулившись один до одного: "Розімлів біля своєї красуні".

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