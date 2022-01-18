Як повідомляє Politeka.net, друга дружина відомого українського телеведучого і шоумена Володимира Остапчука Христина Горняк, з якою він одружився майже відразу після розлучення з матір'ю своїх дітей Оленою Войтенко, поділилася в Instagram одкровенням про шлюбний договір. Як відомо, Христина сама юрист, так що не дивно, що їй поставили подібне питання.

У сторіс шанувальники запитали у Горняк: "Христина, вибачте, може занадто питання, ви підписували шлюбний договір?".

На це дівчина чесно відповіла, що поки немає, але вони з Володимир це обговорювали. "Поки немає, але розмови про фінансовий розподіл були, бо у чоловіка другий шлюб і є свої моменти. Це завжди складніше. Але ми начебто домовилися. А взагалі, я бачу, як Вова розлучався з першою дружиною, тому я вірю в його порядність", - розповіла в сторіс Христина.

Нагадаємо, Дружина ведучого "Маски" Остапчука на елітному курорті похвалилася вмінням чоловіка: "Підловив...".

Як повідомляла Politeka, Дружина Остапчука в Куршевелі розлютила українців, похвалившись дорогою покупкою: "Нам, ніщебродам, не зрозуміти".

Також Politeka писала, що Ведучий "Маски" Остапчук зізнався, за що йому "прилітає" від дружини в Куршевелі: "Тікаю на стилі"