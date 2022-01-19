Як пише Politeka.net, Тетяна Песик є популярною українською актрисою і зіркою проекту "Жіночий квартал". Зірка також активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На нових кадрах Таня каталася на гойдалці, одягнувши костюм і взявши в руку косу.
"То я в образі смерті, тобто рвань", - написала Песик.
Фанати подивилися ролик майже 40 тисяч разів і написали коментарі:
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"Дайте Оскар цій богині", "це вогонь, вкрала собі", " коли алкаші не розуміють по хорошому що не можна випивати на дитячому майданчику. Треба ж їм як-небудь пояснити", "уявляю собі якогось бухого чоловіка після застілля йде по вулиці і це бачить", "той випадок коли зарплату затримують на 1 годину і думки про директора", "і дітей вже поруч немає:)))))", "Термінатор, Судний день".
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