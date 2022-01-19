Група KAZKA, завоювавши велику популярність в Україні, буває на різних заходах, повідомляє Politeka.net. Цього разу колектив виступив, на честь свята Водохреща.
На заході були присутні й інші зірки, зокрема, співак Олег Скрипка.
Олександра Зарицька засвітилася в компанії Каті Осадчої і Юрія Горбунова, фото останній опублікував у своєму Instagram.
"Як у казці😄", - написав Юрій Горбунов.
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Примітно, що солістка KAZKA недавно сильно схудла, і стала виглядати краще навіть, можна сказати, затьмарила своєю красою Катю Осадчу.
Публікація швидко зібрала понад 7000 лайків і багато коментарів.
"Зі святом всіх 🔥🔥🔥🔥🙌🙌🙌", "справжня казка!!!!! 😍 😍 😍 😍 😍 ", "Сашуля ти просто очаровашка !!!", "Бліннн, ви такі класні)", "блін ви такі суперові", - написали користувачі Мережі.
Зазначимо, зірки побували в гостях у сім'ї Джуринських, яка займається автомобільним бізнесом в Україні.
За словами телеведучої, це відмінна традиція - так відзначати Хрещення.
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