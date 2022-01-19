Талеведущий і актор Юрій Горбунов похвалився сімейною ідилією на своїй сторінці в соцмережі.

Як пише Politeka.net, Юрій Горбунов і Катерина Осадча у шлюбі з 2017 року. При цьому за словами коханих, до моменту весілля їх роман тривав вже два роки.

Подружжя виховує двох спільних синів: 4-річного Івана, і Данила, якому 19 січня виповнюється п'ять місяців. У новому пості Юрій Горбунов привітав сина з цією датою і поділився сімейними фотографіями.

"Нам сьогодні 5 місяців! Та все швидко!! Рости синочок здоровим і щасливим!!!» ,- написав артист.

"Вітаю нас», - написала Катерина Осадча.

Відреагувала на пост і співачка Оля Полякова, вона в коментарях залишила сердечка і вогники.

Користувачі Мережі вітають зіркового подружжя, і бажають їх дитині довгого і щасливого життя. "Вітаю🙌❤️ нехай все буде добре у малюка і його прекрасних батьків", "всіх благ Вам, і малюки найголовніше здоров'я", - пишуть в комментарріях.

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