Голлівудська актриса і популярна співачка Дженніфер Лопес завжди відрізнялася незвичайним смаком стилю, а також любов'ю до дорогих нарядів і блискіток. Причому вона не приховувала ніколи свою фігуру за допомогою скромних костюмів.

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На архівних кадрах виконавиця показала, як її готують до майбутньої появи на червоній доріжці. Для цього вона вибрала дорого наряд з блискучою бахромою і підібрала прикраси під колір, з безліччю каменів і акуратних ліній.

Також Лопес не стала приховувати своє обличчя без косметики і навіть при тому, що відео було знято не в цьому році, вона все одно виглядає набагато молодше своїх років, але багатьох спантеличив її сумний образ:

"Ми сумуємо за тобою; Моя красуня; чому Дженіфер плаче; без косметики блищить; чому вона плаче???; А що ж стало з обличчям?; вона зачеплений ритм; красуня! ❤ ️ 😍 ; Вона виглядала приголомшливо; чому вона плаче? хто знає скажіть будь ласка; ідеальна краса вимагає жертв".

А нещодавно Дженніфер вирішила вибирати яскравий образ для появи перед камерами. У білій спідниці з високою посадкою, шкіряною косухою і такому ж шкіряному ТОПі з вирізом спереду для тонких завязочек замість лямок.

"Куртка або не куртка!? ️ ️ "- коротко пише Лопес під кадрами.

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