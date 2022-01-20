Біда трапилася з відомим актором, новина потрясла весь світ - українці не залишилися осторонь і також висловили свої співчуття в Мережі - що пишуть, читайте далі.

Світ потрясла новина про загибель відомого актора-красеня 37-річного Гаспара Ульєля. Про це пише Politeka.net з посиланням на низку ЗМІ.

19 січня стало відомо, що артист отримав травми, несумісні з життям на гірськолижному курорті Ла-Розьєр в Савойї на півдні Франції. За деякими даними, артист катався без шолома, зіткнувся з іншим лижником на одному з поворотів, обидва впали. Гаспар Ульєль знепритомнів, а другий учасник не постраждав.

Потерпілого доставили на вертольоті в лікарню, але врятувати його не вдалося.

Гаспар Ульєль знявся у фільмах: "Довгі заручини", "Ганнібал: Сходження", "Святий Лоран. Пристрасті великого кутюр'є", "Це всього лише кінець світу".

Українці в Мережі оплакали знаменитість:

"Дуже шкода такий красивий і талановитий (((", " Боже 😰 😢 так шкода. Дуже подобався цей актор...", "😢 😢 😢Вічна пам'ять, дуже талановитий актор був💔 💔 💔", " який гарний хлопець. Царство йому небесне.😢 ", "Дуже шкода 😥.Хороший, харизматичний актор і модель. 😥 ", "Дуже шкода..у такому віці йти занадто боляче", " дуже шкода ... такий молодий, такий красивий! Прекрасний актор 😢".

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