Як повідомляє Politeka.net, популярна телеведуча Іванна Онуфрійчук, яка була ведучою одного з сезонів шоу "Танців з зірками", поділилася в Instagram кадрами з подорожі до Кенії. Виявилося, зірка побувала в бідному африканському селі і зустрілася з її жителями. Особливо телеведучу вразили діти, про що вона розповіла у своєму пості.

"Коли ми їхали в плем'я масаїв, я знала, що буде складно. Але не думала, що настільки. Рівень життя тут дуже низький. Масаї живуть за рахунок худоби, виготовлення прикрас з бісеру і туристів. Але вони і не хочуть більшого. Їм подобається жити в своїх глиняних будиночках-мазанках. Дітки бігають в старенькому одязі, не маючи іграшок та інших благ щастя. Але вони вміють радіти кожній дрібниці, слухати своїх батьків і бути ввічливими. Я дивилася на все це і ледве стримувала сльози, серце всередині розривалося. А вони всі танцювали, співали і веселилися. Вони щасливі так жити. Це їх вибір, і я не можу їх засуджувати...", - поділилася враженнями Онуфрійчук.

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