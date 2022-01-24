У мережі опублікували відеоролик із виступу відомої української співачки Тіни Кароль у Львові, де вона наживо заспівала свою пісню "Ноченька".

Як повідомляє Politeka.net, на фан-сторінці 36-річної популярної української співачки Тіни Кароль в Instagram з'явилося відео її виступу у Львові, де вона наживо заспівала одну зі своїх відомих пісень - "Ноченька". Пісня зазвучала по-нову, адже Кароль черговий раз продемонструвала свій талант та брала високі ноти.

"Тіна Кароль вчора виступала у Львові🥰", - написали на сторінці.

Як бачимо, співачка одягнула красиве блискуче плаття довжини міді, а також зробила укладку. Вже традиційно Кароль накрасила губи червоною помадою. На кадрах виконавиця виглядала дуже худою.

Судячи із кадрів, Тіну Кароль запросили заспівати на весіллі, адже під її виконання танцювали наречена та наречений, а також гості свята.

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