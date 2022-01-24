Як повідомляє Politeka.net, на фан-сторінці 36-річної популярної української співачки Тіни Кароль в Instagram з'явилося відео її виступу у Львові, де вона наживо заспівала одну зі своїх відомих пісень - "Ноченька". Пісня зазвучала по-нову, адже Кароль черговий раз продемонструвала свій талант та брала високі ноти.
"Тіна Кароль вчора виступала у Львові🥰", - написали на сторінці.
Як бачимо, співачка одягнула красиве блискуче плаття довжини міді, а також зробила укладку. Вже традиційно Кароль накрасила губи червоною помадою. На кадрах виконавиця виглядала дуже худою.
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Судячи із кадрів, Тіну Кароль запросили заспівати на весіллі, адже під її виконання танцювали наречена та наречений, а також гості свята.
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