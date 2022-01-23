Лілія Ребрик - мама двох дочок, яких вона народила в шлюбі з хореографом Андрієм Диким, пише Politeka.net. Пара виховує Діану і Поліну, і телеведуча часто розповідає про те, як проводить з ними час.
Цього разу красуня поділилася секретом їх сімейних недільних традицій.
"Продовжіть фразу: "Щонеділі ми з сім'єю..." або "Щонеділі я...»
Наприклад, ми щонеділі обов'язково щось все разом готуємо на сніданок, ходимо в піжамах досхочу і гуляємо разом!
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А що ви робите? Як плекаєте свої сімейні традиції?", - написала Лілія Ребрик.
Публікація швидко зібрала понад 1000 лайків і багато коментарів. Користувачі Мережі поділилися своїми секретами вихідних, а також зробили компліменти родині телеведучої.
"У холодну пору року часто перебуваю в піжамі цілий день😍", "красива сім'я"," щонеділі ми з сім'єю, щось Готуємо разом, зазвичай вечерю"," Ходимо в храм", " щотижня ми всією сім'єю плануємо одне, а виходить зовсім інше, але раді, що ось так, неждано приходять гості або вирішили зробити піцу, а може, спечемо пиріг...",- написали користувачі Мережі.
Нагадавши, Лілія Ребрик захопила кадрами сімейної ідилії з чоловіком і дітьми, що підросли
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