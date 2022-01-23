Як пише Politeka.net, Макс Барських є популярним українським артистом. Зірка почав свою кар'єру з" Фабрики Зірок 2", а через два роки випустив дебютний альбом. Зараз Макс дуже популярний і продовжує займатися творчістю, а також веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На новому фото Макс позував крупним планом і без футболки. Зірка дивився в камеру, показуючи свою зовнішність. Як можна зрозуміти, артист тільки з душу. Відомо, що співак зараз відпочиває на Коста-Ріці.
"Ефект Бенджаміна Баттона", - написав Барських, натякаючи, що з кожним днем все молодіє, а не старіє.
Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
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